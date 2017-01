Kinderdagverblijf laat baby's buiten slapen

Al sinds de opstart slaapt een aantal baby’s steevast buiten in een aangepast bedje. Sommige ouders vinden het gewoon fijn , anderen kiezen ervoor omwille van de gezondheid, om de luchtwegen sterker te maken. En er zijn ook kinderen die beter buiten slapen omdat het stiller is.

Rosan Hinnekens, De kleine Ark: “ Vandaag is het ideaal weer. Het is heel koud, het vriest, maar het is ook zonnig en absoluut niet mistig. Als er te veel mist is, slapen ze niet buiten. En het mag het flink onder nul zijn, tot -5 graden.”

Het fenomeen komt overgewaaid uit de Scandinavische landen. En de Kleine Ark is niet de enige crèche waar dat buitenslapen gebeurt. Ook in Tielt bijvoorbeeld is er een opvang met buitenslapertjes.