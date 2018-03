Kinderdagverblijf Lichtervelde heropent morgen

Kind & Gezin trok vorige week maandag de vergunning in nadat de politie een onderzoek startte naar onregelmatigheden. Volgens een ex-werkneemster mishandelde de uitbaatster uit Torhout een kind toen ze het eten gaf. Naar verluidt zouden daar ook beelden van bestaan. Ze zou ook een ander kindje eerder buiten hebben gezet in zijn kruippakje en beet een kindje dat naar kinderen beet.

HEROPENING MET ANDERE ZORGVERANTWOORDELIJKEN

De uitbaatster zat na verhoor een nachtje in de cel, maar werd een dag later vrijgelaten. Zijzelf mag voorlopig niet meer voor kinderen zorgen, maar mocht het kinderdagverblijf weer openen als ze andere zorgverantwoordelijken vond. Dat is nu dus gebeurd, waardoor de groepsopvang waar 18 kindjes verblijven, maandag 26 maart weer open kan.

De kindervang zal georganiseerd worden door Groepsopvang De Kikker –Stann bvba uit Lissewege, gerelateerd aan het inkomenstarief zoals voorheen. De ouders van de 18 betrokken kinderen zijn zaterdag ingelicht over de overname. De nieuwe uitbater garandeert de continuïteit ‘zo lang als nodig’. De Kikker is actief in de regio Brugge met vestigingen in Sint-Michiels, Sint-Andries, Lissewege en Zeebrugge.