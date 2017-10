Omstreeks 11u15 was er een gaslek in de Leopoldstraat in Sint-Kruis. De hulpdiensten en Eandis zijn momenteel ter plaatse om het lek te dichten.

De Leopoldstraat werd ontruimd en de bewoners en kinderen van het kinderdagverblijf de Tandem werden ondergebracht in het gemeenschapshuis in de Moerkerksesteenweg 190 in Sint-Kruis.

Momenteel worden de ouders opgebeld door de begeleiders, in samenwerking met het Rode Kruis. Ouders, familie of kennissen die bezorgd zijn of meer info wensen, kunnen bellen naar 050 47 28 68.