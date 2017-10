Omstreeks 11u15 was er een gasontsnapping in de Leopoldstraat in Sint-Kruis. De hulpdiensten en Eandis kwamen ter plaatse.

De Leopoldstraat werd ontruimd en de bewoners en kinderen van het kinderdagverblijf de Tandem werden ondergebracht in het gemeenschapshuis in de Moerkerksesteenweg 190 in Sint-Kruis. Intussen zijn alle problemen opgelost en konden alle kinderen terug naar de Tandem.

Van een gaslek bleek uiteindelijk toch geen sprake. "Tijdens werken in de aanpalende school had iemand per abuis een oude gasleiding opengedraaid", aldus Philippe Tankrey van de Brugse politie.