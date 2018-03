Kinderen aangereden voor de schoolpoort, kindje zwaargewond

Twee kinderen zijn vanmiddag aangereden door een auto terwijl ze het zebrapad overstaken aan de schoolpoort in de Terreststraat in Houthulst.

Het ongeval gebeurde even voor twaalf. Een autobestuurder stond met zijn voertuig te wachten tot de jongetjes over waren, maar hij werd ingehaald door een andere wagen. Die reed de twee kinderen van acht en negen aan. Eén kind is lichtgewond, het andere liep zware verwondingen op.

De toestand van het jongetje leek eerst levensbedreigend, maar zijn verwondingen blijken volgens de laatste berichten toch minder ernstig. Het andere slachtoffer raakte lichtgewond.

De chauffeur is een eindje verder gestopt.