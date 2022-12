Kinderen bellen naar noodcentrale… om sinterklaasliedjes te zingen

De kinderen begonnen ‘Sinterklaas Kapoentje’ te zingen en haakten nadien weer in. Een ‘recall’ of hercontactname van de noodcentrale bracht een duidelijke boodschap aan het kinderstemmetje aan de andere kant van de lijn: ermee stoppen of ze krijgen geen cadeautjes van Sinterklaas. De persoon aan de andere kant van de lijn beloofde het nooit meer te zullen doen.

“Af en toe krijgen de hulpdiensten telefoontjes die als ‘kwaadwillige oproepen’ worden gecatalogiseerd. Die gaan dan van dronken praat over scheldpartijen tot hijgtelefoons. Bovenstaand voorbeeld leest natuurlijk grappig, maar de noodlijn 101 moet altijd vrij blijven voor echte noodoproepen. Dit soort oproepen kan gerechtelijk worden vervolgd. Het oproepnummer en adres kan ook altijd worden achterhaald, ook als het nummer op ‘privé’ staat”, duidt Timmy Van Assche van Politie Oostende.