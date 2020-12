Kinderen Dominiek Savio krijgen "Warmste Post"

Die tekeningen zijn in heel Vlaanderen gemaakt om kinderen in Vlaamse zorginstellingen en revalidatiecentra een hart onder de riem te steken. Tumbador is een Vlaamse vrijwilligersvereniging die kinderen met een fysieke beperking ondersteunt in Peru en Guatemala. Maar door de coronabeperkingen focust de vereniging zich dit jaar op Vlaamse kinderen met een fysieke beperking.

"We zijn niet alleen"

De tekeningen- en kerstkaartenactie kadert in De Warmste Week. Onder de naam 'De Warmste Post' kon iedereen tekeningen inkleuren en kerstwensen opsturen naar kinderen die langdurig in zorginstellingen verblijven. Vooral voor wie ver van thuis is, zeker met de feestdagen, zijn die vele leuke tekeningen een opkikker. "Corona is een moeilijke zware tijd", zegt de 17-jarige Noa Deroo. "De tekeningen zijn hartverwarmend. Anderen merken ons op. We zijn niet alleen. "