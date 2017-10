Kinderen geven humoristische beveiligingstips

De campagne is een samenwerking tussen de politiezone Damme/Knokke-Heist, de gemeente Knokke-Heist, de stad Damme en de KunstAcademie. Tien kinderen geven in vijf humoristische filmpjes tips om de woning van hun ouders beter te beveiligen. De campagne sluit aan bij de nationale actiedag tegen woninginbraken. De doelstelling is duidelijk: ‘Goed beveiligen? Da’s kinderspel.’ De komende weken verschijnen de filmpjes op de sociale media van de politiezone. Het eerste filmpje ‘Paniek in de buurt’staat al online. Die is te bekijken op de Facebookpagina van de politiezone of via hun twitter account. Bekijk het filmpje ook hier