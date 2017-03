Daar is twee weken geleden een jongetje van zes doodgereden. Na overleg tussen de school, de stad en de politie is er sinds deze morgen dus weer een gemachtigd opzichter. De school gaat ook onderzoeken of ouders en sympathisanten willen helpen om kinderen over te steken. De school denkt ook aan een extra verkeerslicht aan het zebrapad. Daarvoor is een aanvraag ingediend.