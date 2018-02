Kinderen lezen verhalen voor aan honden

Leerlingen van de Freinetschool De Kleine Wereld in Waregem lezen af en toe een boek of strip voor voor honden uit het dierenopvangcentrum Folyfoot.

Eerst gaan de kinderen met de honden wandelen, daarna lezen ze voor. De honden genieten duidelijk van de aandacht en ze worden er ook rustig van. Wat er precies voorgelezen wordt, dat maakt niet uit. En ook voor de kinderen zelf zit er wat in. Het is een perfecte manier om kinderen die niet graag lezen of die bang zijn om voor te lezen, toch aan het lezen te krijgen. Een hond corrigeert of onderbreekt hen niet.

De leerlingen zullen voortaan elke maand één uurtje verhalen voorlezen aan de honden van Folyfoot Waregem.