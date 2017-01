Reportage vanavond in het Nieuws vanaf 18u30

Kinderen luisteren naar Bach in Brugge

In Brugge vindt dit weekend de Bach Academie plaats. Het hele weekend zijn er in het concertgebouw voorstellingen rond de Duitse componist. Ook voor kinderen.

Johann Sebastian Bach. Je hebt er zeker al van gehoord. En wie weet ben je wel grote liefhebber van zijn muziek. Dan is er goed nieuws: de Bach academie in Brugge zet de Duitse componist en zijn klassieke meesterwerken nog tot morgen in de kijker. Er zijn tal van concert, voor jong én oud. Wij gingen vanmorgen naar muzikale voorstelling met werk van de grootmeester, maar dan op maat van kinderen.

Hier vind je het programma: http://bit.ly/2esOJFi.