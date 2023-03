Kinderen rijden vandaag al de Ronde van Vlaanderen

Het is nog een weekje wachten op Vlaanderens Mooiste, maar vandaag werd de Ronde wel al gereden voor kinderen. In het Minnewaterpark in Brugge konden kinderen van 2 tot 12 jaar gratis deelnemen aan kleine wedstrijdjes in het park.

Tussen 13-16 uur worden verschillende wedstrijdjes georganiseerd per leeftijdscategorie, op een afgesloten parcours op de grindpaden in het Minnewaterpark. Kinderen van dezelfde leeftijd nemen het op deze manier tegen elkaar op, met hun eigen fiets of met een fiets die ze kunnen gebruiken van de Fietsbieb. Omwille van de veiligheid op het parcours zijn de plaatsen per categorie beperkt.

De deelnemers maken kans om geloot te worden om op 2 april op het startpodium bij de start van de Ronde van Vlaanderen te betreden.

Fietsbieb

In 2015 werd in Brugge de allereerste Fietsbieb opgericht. De Fietsbieb is een deelsysteem van kinderfietsen, waar iedereen terecht kan om tegen een democratische prijs (€20 lidgeld per jaar) een kinderfiets te ontlenen. Is de fiets te klein geworden of verkies je liever een ander model? Dan kan je die fiets gratis omruilen voor een ander model. Op die manier wil beweging.net fietsen op een duurzame manier toegankelijk en betaalbaar aanbieden voor elk kind.

Na de opstart in Brugge acht jaar geleden, openden over heel Vlaanderen verschillende Fietsbiebs. In 2023 wordt de 100e Fietsbieb geopend.