Kinderen schrijven pakkende kaartjes voor gevangen ngo-medewerker

Het lot van Olivier Vandecasteele, die opgesloten zit in Iran na een veroordeling tot 28 jaar gevangenis, beroert heel wat mensen. Ook de kinderen van de Negensprong en de Tweesprong in Koekelare en Edewalle.

Zij schreven en tekenden 450 kaartjes om de familie van Olivier te steunen, en wat troost te bieden tijdens deze kerstdagen.

"Mooi gebaar"

Zelfs in de klassen van de lagere school spreken ze over Olivier Vandecasteele. De kinderen van de Negensprong in Koekelare en de Tweesprong in Edewalle vonden dat ze iets moesten doen.

Joyce David van De Negensprong: "Het verhaal van Olivier sprak ons enorm aan, en greep ons ook aan. Daarom hebben ze in de klassen daarover gesproken. Wij vonden het een heel mooi gebaar om de kaarten te schrijven om de familie te steunen."

Vanmorgen kunnen de kinderen de kaartjes overhandigen aan de moeder van Olivier Vandecasteele.

"Ik vind dat heel zielig", zegt Kate Sys. "Ik heb op dat kaartje geschreven : Veel sterkte en hoop. Geef de moed niet op. Straks is het Kerstmis. Ja, ik vind dat heel jammer. Daarmee proberen we hem een beetje te troosten."

(lees verder onder de foto)

"Moeten blijven hopen"

Olivier Vandecasteele zit in Iran een gevangenisstraf van 28 jaar uit. Nog steeds is niet duidelijk waarom.

Michèle Lievens, vriendin van Olivier: "De kinderen hebben de tijd gekregen om na te denken over wat er gebeurt. Ze kregen de opdracht om de ouders een hart onder de riem te steken, en om hun wensen uit te schrijven. Op veel kaartjes zie je dat ze alleen maar wensen dat er vrede is, en dat Olivier zo snel mogelijk losgelaten wordt."

Het wordt voor de familie de eerste Kerst zonder Olivier. De pakkende kaartjes van de kinderen zijn een troost in deze moeilijke dagen.

Annie Santy, moeder van Olivier: "Dat is iets heel warm in ons hart. Ik ben zeer dankbaar voor alles, en iedereen die zich inzet. Heeft u nog hoop ? We moeten blijven hopen. Durven vragen aan iedereen om ons te helpen, en te blijven hopen."