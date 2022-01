Kinderen showen hun beste dancemoves in Tielt

30 dansclubs streden deze namiddag in cultureel centrum Het Gildhof in Tielt voor gouden medailles en bekers. Tijdens Dance Waves lieten de deelnemende kinderen zo’n 98 verschillende choreografieën zien.

Dance Waves is de grootste danswedstrijd voor kinderen in België en Nederland. De wedstrijd pint zich bovendien niet vast op een specifieke dansstijl. Van ballet tot moderne dans, elke stijl mag gedanst worden. Onder de deelnemers zagen we ook dansertjes uit Deerlijk en Roeselare. De leden van dansclub Indigo uit Roeselare gooiden grote ogen met hun dans en kaapten zo de eerste plaats weg.