De kinderen van De Kim en De Sam, scholen voor buitengewoon lager onderwijs in Deerlijk, steken de bewoners en het personeel van het plaatselijk woonzorgcentrum een hart onder de riem.

Het nabijgelegen woonzorgcentrum is zwaar getroffen door het coronavirus. De situatie is nog erger dan tijdens de eerste golf. Voor veel werknemers en bewoners is dit een dieptepunt en velen hebben het mentaal moeilijk. De kinderen hebben buiten een klein kerstdorp aangelegd, en kwamen vanmiddag (kerst)liedjes zingen.