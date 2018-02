Kinderen vieren carnaval met "natuurlijke" confetti

Zo ook in de stedelijke basisschool en vrije basisschool in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem. Even overwogen de scholen even om de stoet af te gelasten omwille van de sneeuw, maar dat zou een grote ontgoocheling geweest zijn voor de kinderen. Dus trokken ze warm ingepakt de straat op. Clowntjes, superhelden, piraten of smurfen, je vond ze vanmiddag allemaal terug in de straten van Sint-Eloois-Vijve. Voor de eerste keer organiseerden de vrije basisschool De Duizendpoot en de stedelijke basisschool samen een optocht voor de meer dan 500 leerlingen en kleuters.

In Waregem is het strooien van confetti dan wel niet verboden, toch is het een carnavalsstoet zonder de papieren snippertjes. "Wij hebben het overwogen, maar we wilden toch op een goed blaadje blijven staan bij de buren", zeggen directeurs Tony Sabbe en An Van Neste. "Dus vandaag geen confetti. En in feite hebben wij dat niet nodig. Er valt natuurlijke confetti uit de lucht".