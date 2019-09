Kinderen willen meer veilige oversteekplaats in Heestert

Op de fietsoversteekplaats werd het verkeer enkele keren kort stilgelegd en konden de kinderen hun naam of een boodschap schrijven op het tijdelijk aangebrachte zebrapad.

Het eigen aangebrachte zebrapad aan de huidige fietsoversteek is volgens de actievoerders een meer veilige optie dan de locatie die in de huidige plannen van gemeente en gewest voorzien is. Dat zelf getekende zebrapad is immers een stuk verder van de gevaarlijke bocht ter hoogte van de kerk gelegen, wat de zichtbaarheid voor chauffeurs en zwakke weggebruikers veel groter maakt.

De vraag van de kinderen en ouders is dus om een veilige oversteekplaats te voorzien op een ruime afstand van de bocht aan de kerk in de N8.