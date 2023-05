Kinderen willen veiliger schoolbuurt in Ieper

Zo’n 100 leerlingen van de Vrije Basisschool Sint-Jozef in Ieper hebben vanmorgen actie gevoerd. Ze maakten met de fiets een grote toer rond de school en klagen zo aan dat het er niet veilig is.

De fiets- en voetpaden in de Meenseweg zijn in slechte staat, en zijn te smal. En er wordt ook te snel gereden, zeggen de actievoerders.

Lus rond school

Onder begeleiding van de politie reden de kinderen een grote lus rond hun school. Die ligt aan de Meenseweg in Ieper, een drukke invalsweg, en vooral een gevaarlijke.

Roeland Struye van de Werkgroep Mobiliteit Ouderraad: "Het is een heel gevaarlijke buurt. De stad heeft al geregeld beloofd om het grondig aan te pakken. Ze hebben wel een aantal kleine aanpassingen gedaan, waarvoor dank. Maar de grondige aanpak blijft uit. Eigenlijk is dat het hoofddoel van de actie."

(lees verder onder de foto)

"Echt gevaarlijk"

De voet- en fietspaden moeten breder, en de snelheid van de voertuigen moet naar omlaag, door verkeersremmende maatregelen, zegt de school. Ook de kinderen vinden het hier ronduit gevaarlijk.

"Ja, er is hier eens een grote vrachtwagen gepasseerd en dat was wel echt gevaarlijk. -Die kwam echt dicht bij je rijden? Ja. En ik was ook eens met de fiets. En plots moest een auto stoppen maar hij reed door. Ik was bijna plat. Dus gelukkig kon ik nog stoppen...", getuigen enkele kinderen.

"Heraanleg niet evident"

Een grote weg volledig heraanleggen is niet evident. Heel wat mensen rijden langs hier de stad in. En ook het prijskaartje is hoog. Een grondige heraanleg zal niet meer voor deze legislatuur zijn.

"Ik hoop dat er voor de volgende legislatuur wel budget is. Er is al een document opgemaakt dat alle politieke partijen ondertekend hebben waarin ze erkennen dat de Meenseweg aangepakt moet worden. Dat document dateert al van 2017, wij noemen dat het memorandum. Maar tot op heden blijft het bij een handtekening. Dat ze dus erkennen dat het een moeilijke situatie is."

"Kleinere aanpassingen na overleg", zegt stadsbestuur

De stad Ieper heeft begrip voor de actie en zegt dat er al heel wat overleg met de school is geweest. Op basis daarvan zijn ook enkele kleine ingrepen gebeurd.

Zo zijn de fietspaden wat verbreed en op sommige plaatsen ook de voetpaden, zodat die een verkeersremmend effect hebben. De stad legde ook een proefrotonde aan en verschillende zebrapaden kregen speciale ledverlichting.