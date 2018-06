Straks op 1 september schrapt De Lijn de busdienst waarmee de jongeren naar school gaan in Aalter, net over de grens met Oost-Vlaanderen. Ze moeten voortaan via Beernem, maar die buslijn wordt de komende jaren ook geschrapt, door werken. En de school zelf een bus laten inleggen is financieel niet haalbaar. Intussen hebben de getroffen ouders de ministers van mobiliteit en onderwijs ingelicht. Die beloven naar een oplossing te zoeken. Al is het afwachten of die er nog komt voor de zomervakantie.