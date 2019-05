Donderdagnamiddag moest de brandweer van Koksijde-Oostduinkerke uitrukken naar ‘De Witte Burg’ in Oostduinkerke.

Bewoners van een villa, waar een kinderfeest aan de gang was, bemerkten in de namiddag een beginnende brand in een poolhouse. Ze kregen die niet onder controle en belden de brandweer op.

De isolatie onder het dak van het gebouw vatte vuur en verspreidde heel wat rook. De brandweer was net op tijd om uitbreiding van de brand te voorkomen. Er moest nog een hele tijd nageblust worden tot alle gevaar geweken was.

Voor de kinderen was het wel een heel onvoorziene attractie op het feest.