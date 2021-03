Kinderkampen wachten af, met angst

Voor Little Ball Village in Waregem zou dat een omzetverlies van 280.000 euro betekenen. Maar liefst 80 kampen zouden dan niet kunnen doorgaan.

Als er geen ‘neen’ komt van het overlegcomité tenminste. Er zijn 2.500 kinderen ingeschreven voor 80 kampen in de paasvakantie. Als die niet kunnen doorgaan, is dat een enorme klap voor Little Ball Village in Waregem.

'Het is een domper. Een slecht jaar. Een negatief saldo. Het gaat toch om een kampomzet van 280.000 euro dat we kwijt. We zijn daar wel een beetje op voorbereid. Vorig jaar hebben we het meegemaakt. We houden er rekening mee. Ouders zullen wel hun centjes terugkrijgen.

De paasvakantie is cruciaal voor organisatoren van kinderkampen. Ondanks de teleurstelling is er ook begrip als er opnieuw verstrengd wordt.

