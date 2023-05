Het Agentschap Opgroeien stelde tekorten vast op het gebied van veiligheid en pedagogische kennis. De onthaalmoeder geeft toe dat er administratief een en ander niet in orde was, maar was dat samen met de gemeente aan het rechttrekken. De ouders zijn boos op het Agentschap en ook de gemeente is niet tevreden. De vrouw staat bekend als een goeie onthaalmoeder, zegt de bevoegde schepen. Maar volgens het Agentschap heeft ze genoeg kansen gekregen.