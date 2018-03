Kinderopvang Lichtervelde dicht na bezwarende verklaringen

Kinderopvang 't Paddestoeltje in Lichtervelde is gesloten na een klacht van een ex-werkneemster.

Kind & Gezin trok de vergunning in nadat de politie een onderzoek startte. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge, bevestigt dat er een onderzoek loopt naar onregelmatigheden. Volgens de ex-werkneemster mishandelde de uitbaatster uit Torhout een kind toen ze het eten gaf. Naar verluidt zouden daar ook beelden van bestaan. Ze zou ook een ander kindje eerder buiten hebben gezet in zijn kruippakje en beet een kindje dat naar kinderen beet.

Vrij onder voorwaarden

De uitbaatster werd intussen verhoord en is voorgeleid door de onderzoeksrechter. Ze is intussen vrijgelaten maar mag voorlopig niet meer voor kinderen zorgen. De opvang organiseren mag ze wel, maar iemand anders moet zorgverantwoordelijke worden. Pas dan geeft kind en Gezin de vergunning terug. In afwachting helpt de gemeente de 18 betrokken ouders in hun zoektocht naar andere opvangplaatsen.

De uitbaatster van ‘t Paddestoeltje zelf heeft voorlopig nog niet gereageerd, maar volgens sommige ouders gaat het om een wraakactie van een ontslagen werkneemster.