Kinderopvang Passendale geschorst na klachten, 25 kinderen plots zonder opvang

Volgens KW kregen de ouders woensdagavond te horen dat de crèche vanaf donderdag zou sluiten. Gisteravond zijn de ouders en de gemeente op de hoogte gebracht dat het agentschap Opgroeien de kinderopvang tijdelijk stopgezet heeft na enkele klachten. Wat de specifieke inhoud van die klachten is, is niet bekend.

"Het klopt dat we het initiatief bij dringende noodzakelijkheid hebben geschorst na klachten. Het gaat om een tijdelijke maatregel. We onderzoeken nu of en onder welke voorwaarden het initiatief opnieuw kan openen", zegt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. De schorsing loopt in principe tot 6 januari, maar het agentschap wil de klachten snel onderzoeken.

Snel oplossing zoeken

Volgens Wouters wordt er nu met het lokale bestuur gekeken naar een oplossing voor de betrokken ouders en kinderen. Volgens schepen van Kinderopvang, Joachim Jonckheere (#TEAM8980) is de beslissing gemaakt in belang van de veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang. "In die kinderopvang is er plaats voor 25 kinderen. Voor die kinderen en ouders moeten we nu een oplossing zoeken. In totaal hebben we in onze gemeente 175 opvangplaatsen voor kinderen en nu moet plots 15 procent daarvan een nieuwe locatie zoeken. Dat wordt geen gemakkelijke opdracht, maar gelukkig zijn de grootouders een grote hulp en krijgen we ook lokaal heel wat begrip", zegt Jonckheere.