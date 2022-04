Kinderopvang staakt ook in Oostende

Alle stedelijke opvanginitiatieven bleven dicht en vanmorgen om 8 uur stonden de kinderverzorgers al met een eisenbundel aan het stadhuis van Oostende. Ze eisen meer personeel en betere middelen om voor de heel jonge kinderen te zorgen. Xenia Beeckaert (Stedelijke kinderopvang Oostende): "We willen ook de erkenning van het stadsbestuur. We willen echt beter ondersteund worden. We willen meer begeleiding van brugfiguren en pedagogische coaches. We willen ook meer personeel. Ook logistiek personeel, want er is ons heel wat afgenomen. Vroeger hadden we een verse keuken. Dat is allemaal weg. Dat komt nu van het sociaal huis. Kinderen krijgen geen vers eten meer." (lees verder onder de foto)

Er wordt steeds meer van ons verwacht, zeggen de stakers, en daar krijgen ze niets voor terug. Sylvie Vasbinder (Stedelijke kinderopvang Oostende): "We hebben gewoon de tijd niet meer om die kinderen alles te geven wat we zouden willen geven."

De burgemeester en de schepen van kinderopvang zijn in het buitenland en zijn niet aanwezig bij de actie. De stakers willen binnenkort wel een antwoord op hun vragen.