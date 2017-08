Kinderopvang Waregem moet deuren sluiten

Dat doet ze na inzage in een strafdossier "op basis van ernstige indicaties dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen in het gedrang zijn". De kinderopvang biedt plaats aan 38 kinderen en is dag en nacht open. De voorziening moet vandaag de deuren sluiten. Ouders wiens kinderen er terecht konden, worden geholpen aan een andere oplossing.

De verantwoordelijke, de ouders en de burgemeester zijn op de hoogte gebracht van de schorsing. "Het gaat om een uitzonderlijke maatregel omwille van de ernst van de ten laste gelegde feiten", zegt Kind en Gezin. De ouders van de kinderen die opgevangen werden in Cococinelle kunnen voor doorverwijzing naar een andere kinderopvang terecht bij Het Welzijnshuis van Waregem, bij Lieselot Valcke op het nummer 056 62 97 30.

Mensonterende behandelingen

Het parket heeft ondertussen de verwijzing van de uitbaatster gevraagd. Ze zal eind september voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen wegens een aantal mensonterende behandelingen, slagen en verwondingen en bedreigingen. Er is sprake van een twintigtal slachtoffers volgens het parket. De uitbaatster is ondertussen vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om feiten uit de periode 2011 tot 2016.

Kind & Gezin zag bij een eerdere inspectie geen noodzaak om het Kinderhotel Cococinelle in Waregem te sluiten. Kind & Gezin herzag die mening toen de organisatie recent het gerechtelijk strafonderzoek konden inkijken.

Burgemeester

"We zijn vrijdag op de hoogte gebracht van die beslissing", aldus burgemeester Kurt Vanryckeghem die geen weet had van het onderzoek door het West-Vlaamse parket. "We hebben daarop beslist om een meldpunt te organiseren voor ouders die vragen hebben. Samen met het Welzijnshuis zijn we meteen op zoek gegaan naar alternatieven voor de kinderen, via speelpleinwerkingen of andere kinderdagverblijven. Het is gelukkig nog vakantie dus dat valt mee", aldus de burgemeester.

