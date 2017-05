De kerk in Langemark liep vanmiddag nog eens vol voor de vredeswake, de negende al. Misbruik, uitbuiting, oorlog, elk dag worden ergens in de wereld kinderrechten geschonden. Met de vredeswake wil Langemark een krachtig signaal de wereld insturen om kinderrechten te respecteren.

Kinderen uit Langemark hebben zich de jongste weken verdiept in de rechten van het kind, recht op voeding, water, wonen, bescherming en onderwijs. En dit wilden ze in de Vredeswake ook uitdragen.

Karin Jacobs, de moeder van Jelle en Clara Cleymans, getuigde in de kerk over één van de belangrijkste kinderrechten: het recht op onderwijs, voor haar adoptiedochter in Cambodja bijvoorbeeld.