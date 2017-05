Kinderwenshuis helpt wensouders met emotionele problemen

Een op de zes ouders in Vlaanderen willen kinderen, maar slagen daar niet onmiddellijk in.

Ze worden ook wensouders genoemd. En vaak gaat dat gepaard met heel wat kopzorgen. Medische natuurlijk, maar ook emotionele. In Brugge is er daarom sinds kort een kinderwenshuis, waar wensouders met hun emotionele problemen terechtkunnen.

Hoe belangrijk dat kan zijn, getuigt Leen uit Oostkerke bij Damme. Ze heeft nu twee kinderen, maar voordien hebben Leen en haar man een lang en lastig parcours afgelegd. In een paar jaar tijd heeft Leen acht keer een miskraam gekregen. "Iedereen zei, je hebt pech. Maar als je dat acht keer meegemaakt hebt, steek je de schuld vaak op jezelf", getuigt ze.

Leen kwam uiteindelijk in contact met het kinderwenshuis in Diest. Toen het enige, maar nu vind je er één in elke Vlaamse provincie, ingebed in het huis van het kind. Bij ons kan je daarvoor naar Brugge.