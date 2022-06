Kindje uit Veurnse crèche thuis na incident, ouders willen waarheid achterhalen

Noa, het jongetje dat in het ziekenhuis belandde met het shakenbabysyndroom, is weer thuis. "Hij stelt het goed, maar de ouders willen weten wat er precies gebeurd is", zegt de advocaat van de ouders.

Deze week geraakte bekend dat een jongetje uit een crèche in Veurne gewond in het ziekenhuis lag. Hij is er binnen gebracht met symptomen die lijken op het shakenbabysydnroom. Dat wijst erop dat de baby hardhandig door elkaar geschud zou zijn.

Kind en Gezin heeft daarop beslist om de vergunning van de onthaalmoeder tijdelijk in te trekken. Het gerecht opende een onderzoek naar mogelijke wantoestanden.

"Noa stelt het goed"

De ouders van baby Noa stellen zich nu burgerlijke partij tegen onbekenden. "Met Noa gaat het intussen goed, hij is weer thuis", zegt advocaat Luc Arnou. "Het kindje heeft drie weken in het UZ Gent gelegen. Dat was een moeilijke en angstige periode voor de ouders. Ze zijn wel nog altijd heel ongerust. Ze willen weten wat er precies met Noa is gebeurd."

Het is nog onduidelijk of Noa in de crèche of ergens anders de verwondingen heeft opgelopen. Wat wel zeker is, is dat de onthaalmoeder op de lijst stond van 54 opvanginitiatieven die de voorbije weken op vraag van minister Crevits een herevaluatie kregen. Na zo'n herevaluatie was de crèche in Veurne door het agentschap Opgroeien als 'veilig' bestempeld.

Fout erkend

Als gevolg van het incident moet het agentschap zich vandaag verantwoorden. Administrateur-generaal Katrien Verhegge erkent dat ze in de fout is gegaan. De leidend ambtenaar geeft toe dat een huiszoeking over het bewuste dossier vorige week niet meteen is doorgegeven aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits.

Volgens Verhegge is bij die huiszoeking door het gerecht gevraagd om geen contact op te nemen met de opvang of zelf stappen te ondernemen. Toch geeft ze toe dat ze haar minister over de huiszoeking had moeten inlichten. "Ik begrijp dat de minister boos was. We hebben ons verontschuldigd en we gaan huiszoekingen in de toekomst signaleren."