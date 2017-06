Kindje van 4 verdrinkt in Gavers Harelbeke

In Provinciaal domein De Gavers, in Harelbeke, is woensdag een jongetje van vier overleden. Politie en brandweer waren sinds 17 uur 30 op zoek naar het kindje. Het is rond half negen dood terug gevonden in het water.

Het jongetje is rond 17 uur aan de strandzone gearriveerd met zijn moeder, die een halfuur later aangifte heeft gedaan van zijn verdwijning. Het jongetje is om 17u10 nog gezien op camerabeelden, daarna niet meer. Het kind kan niet zwemmen.

Er startte een zoekactie in de buurt van de zwemzone. Die werd afgesloten met politielint. De Cel Vermiste Personen werd verwittigd. Er was luchtsteun (helikopter) en er was een sonarboot onderweg.

De weg van de Gavers naar Hulste is ondertussen uitgekamd, zonder resultaat.

Het jongetje kwam om 17 uur samen met zijn mama aan en was daarna nog even te zien op camerabeelden. Er volgt nog een autopsie.

