Kindje van vier gered uit subtropisch zwembad

Zaterdagavond is een kind van vier van verdrinking gered in het subtropisch zwembad Aquafun bij vakantiedomein Sun Parks in Oostduinkerke.

Het kind sprong in het volwassenenbad en raakte bewusteloos. Redders van het zwembad konden het kind reanimeren. Het vierjarige kind uit Charleroi speelde zaterdagavond met broertjes in het kinderbad van het zwembad. Plots deed het kind zijn reddingsvest uit en sprong het in het zwembad van het volwassen gedeelte. De kleuter lag op de buik in het water. Een redder sprong daarop onmiddellijk het zwembad in om het kind op het droge te brengen. De vierjarige was bewusteloos en ademde niet meer. Na reanimatie kon het kind opnieuw zelfstandig ademen en werd het met de aanwezige ouders afgevoerd naar het ziekenhuis, waar het kind even moest blijven ter observatie.