Kindje zonder knuffel blijft huilen, papa riskeert celstraf

Toen de vader van de kleuter in september vorig jaar het kind afzette bij zijn ex-partner leek er niets aan de hand. Maar toen zij het meisje een badje wilde geven, merkte ze grote blauwe plekken op. Ze ging daarop naar de spoeddienst waar er ernstige verwondingen werden vastgesteld. "Het meisje had zelfs spikkeltjes in haar ogen. Dat kan volgens de deskundige enkel het gevolg zijn van wurghandelingen. De beklaagde heeft dus de keel van zijn bloedeigen kind dichtgeknepen", zei de advocaat van de burgerlijke partij verontwaardigd.

Knuffelbeer

Dat weekend had het dochtertje haar knuffelbeer niet bij. Toen haar vader haar in bed wou steken kon hij het kindje niet kalmeren met een andere knuffel. Aanvankelijk bekende de man enkel dat hij zijn dochter een tik gaf en dat ze daardoor tegen een kast viel. Na confrontatie met het verslag van de deskundige en het audiovisueel verhoor van het meisje wijzigde hij die verklaring. Hij had haar bij de keel gegrepen. Toen ze was blijven tegenpruttelen, had hij haar geslagen op de wang en op de poep. Vervolgens was ze tegen de kast gevallen. Het kindje is getraumatiseerd

door de feiten en vertoont gedragsproblemen op school. De strafrechter velt morgen een uitspraak in de zaak.