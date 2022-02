Kinepolis beperkt verlies tot 25 miljoen euro in 2021

De groep ontving vorig jaar 17,2 miljoen bezoekers, 42,6 procent meer dan in 2020. In de eerste jaarhelft waren nog vele bioscopen gesloten en waren er maar 2,2 miljoen bezoekers; in de tweede jaarhelft waren het er 15 miljoen. Dat was wel nog een derde minder dan in dezelfde periode in 2019 (dus voor corona).

De bezoekers gaven ook gemiddeld meer uit aan tickets, drank en snacks. Daardoor steeg de omzet sterker, met ruim de helft, tot 266,4 miljoen euro. Tegelijkertijd sneed Kinepolis in de kosten, waardoor het rendabel kan zijn vanaf "een relatief lage bezettingsgraad" van de zalen. Zo slaagde het erin in de tweede jaarhelft een cashflow van 70,3 miljoen euro te genereren.

Onder de streep stond nog een verlies van 25,5 miljoen euro, na een nettoverlies van 69,1 miljoen euro in 2020. Er wordt opnieuw geen dividend uitgekeerd.

"We kregen in 2021 niet het bestcasescenario waar we bij de start van de vaccinatiecampagne op hadden gehoopt", zegt Kinepolis-topman Eddy Duquenne in een persbericht. Maar de groep kijkt met vertrouwen vooruit. "We kunnen nu al concluderen dat we sterker uit deze crisis komen."