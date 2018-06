Kinepolis bestelt 300 laserprojectoren bij Barco

Het bestelt daarvoor ongeveer 300 laserprojectoren bij Cinionic, de cinema-joint venture van de Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco. Tegen 2021 wil Kinepolis in al zijn bioscopen, waaronder ook het recent overgenomen Canadese Landmark Cinemas, laserprojectie invoeren. In die periode zal het naar schatting 300 nieuwe projectoren van Barco installeren. Het gaat daarbij zowel om volledig nieuwe installaties als vervangingen van oudere modellen in bestaande bioscopen.

Energiebesparend

Kinepolis startte in 2014 met laserprojectie in bepaalde zalen, waaronder in Antwerpen en Brussel. Volgens CEO Eddy Duquenne levert de geavanceerde technologie niet alleen een betere beeldkwaliteit, maar bespaart ze ook energie. Eind april kondigde Cinionic ook al aan dat het een deal had met de Britse bioscoopgroep Cineworld voor de levering van 600 laserprojectoren.