Kinepolis op drie kwart van aantal bezoekers van voor corona

In de eerste drie maanden van het jaar ontving Kinepolis 5,9 miljoen bezoekers in zijn filmzalen, waarvan 1,29 miljoen in ons land. In die periode golden nog verschillende coronamaatregelen. Zo bleven de Nederlandse en een deel van de Canadese filmzalen gesloten tot eind januari. Daarmee zat de groep op 67,3 procent van de bezoekers in vergelijking met het eerste kwartaal 2019.

Filmbezoekers besteden meer

Maand na maand boeken de cijfers herstel, klinkt het. Vandaag gelden geen beperkende maatregelen meer in Kinepolis-filmzalen. Het tweede kwartaal startte in de meeste landen met een goede paasperiode, die de bezoekersaantallen verder deed toenemen tot zowat 76 procent van de bezoekersaantallen van voor de coronacrisis. Die filmliefhebbers gaven ook meer uit, waardoor de totale opbrengsten proportioneel meer zijn gestegen dan het aantal bezoekers.

Kinepolis is opgericht door een West-Vlaamse familie en heeft in onze provincie vestigingen in Kortrijk, Brugge en Oostende.