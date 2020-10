Kinepolis sluit vanaf donderdag bioscopen

"Als gevolg van de extra maatregelen die werden afgekondigd door het Brussels Gewest en de Vlaamse regering, ter bestrijding van COVID-19, sluiten alle Kinepolis-bioscopen vanaf 29/10 tot nader order", zo valt te lezen op de website.

"Met spijt in het hart sluiten we al onze Belgische bioscopen vanaf donderdag 29/10 tot nader order", laat Kinepolis ook weten via Twitter.

In heel Vlaanderen moeten de filmzalen vanaf vrijdagavond de deuren sluiten, zo besliste de Vlaamse regering dinsdagavond. De filmzalen in Brussel zijn bovendien al sinds maandag toe, net als de cultuurhuizen.

Kinepolis besliste daarop om in heel het land, dus ook Wallonië, de deuren gesloten te houden en bijvoorbeeld niet te wachten tot vrijdagavond. Die beslissing viel ook omdat steeds meer steden met maatregelen komen, om eenduidig te kunnen communiceren en omdat het bedrijf nationaal opereert. De ondersteuning gebeurt op nationaal niveau, legt woordvoerster Anneleen Van Troos uit.

Alle voorstelling vandaag gaan nog door zoals gepland, al werd er reeds rekening gehouden met de avondklok, zegt de woordvoerster nog.

Wie al tickets gekocht heeft, zal automatisch een terugbetaling krijgen via de gebruikte betaalmethode. De klant moet zelf niets ondernemen voor de terugbetaling, verduidelijkt Kinepolis ook via de website. Wie met vouchers betaalde, krijgt er nieuwe in de mailbox.

Het bedrijf heeft in ons provincie cinema's in Brugge, Kortrijk en Oostende.