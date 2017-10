Kinepolis vraagt schadevergoeding voor dreigementen

Daags na de aanslagen in Zaventem vorig jaar werd de man middenin een film opgepakt door de politie.

S.A. (26) ging samen met een vriendin kijken naar 'Batman v Superman' in de Kinepolis in Kortrijk. Daar zou hij gedreigd hebben met een aanslag. Tijdens de film ging S. even naar buiten. Toen hij weer binnenkwam, koos hij een andere plaats in de zaal. De jongen die naast hem zat, voelde zich wat ongemakkelijk en schoof op. Beklaagde volgde zijn voorbeeld.

Hij zei tegen het groepje, waar de jongen toe behoorde: "Jullie zijn allemaal medeplichtig aan wat er straks zal gebeuren." Het groepje verliet uit schrik de zaal en alarmeerde de politie, die de man kort daarna inrekende. Volgens de advocaat van S. schrikte het uiterlijk van zijn cliënt, die een baard heeft, heel wat mensen in die periode af. "Al voor het incident kreeg hij verschillende verwijten naar zijn hoofd. Hij is naar buiten gegaan om af te koelen en om security te zoeken, maar hij vond niemand. Daarop besliste hij dat hij met de jongeren in dialoog te gaan. Hij had absoluut geen slechte intenties."

Hooggespannen

De man ontkent dat hij bedreigingen uitte. De andere bioscoopbezoekers in de zaal hebben niets gehoord. "Door wat er in Brussel de dag voordien gebeurd was, stonden de zenuwen hooggespannen zowel bij de politie als de publieke opinie. Het is begrijpelijk dat mensen daardoor schrik hadden van mijn cliënt door zijn uiterlijk, maar het is geen misdrijf om er gevaarlijk uit te zien en al zeker niet om in de cinemazaal te zitten", aldus zijn raadsman nog.

De jongeren stellen zich geen burgerlijke partij. Kinepolis vraagt wel een schadevergoeding van 3.000 euro. Het openbaar ministerie stelt een werkstraf voor. Vonnis op 6 november.