Kinepolis was winstgevend in derde kwartaal

Hoeveel winst de bioscopengroep maakte, staat niet in de kwartaalupdate. Bezoekerscijfers staan er wel in: Kinepolis ontving in het derde kwartaal, van 1 juli tot 30 september, 7,1 miljoen bezoekers in zijn cinemazalen.

Positieve trend

Dat is maar 70,5 procent van het bezoekersaantal in dezelfde periode in 2019. De bezoekerstrend evolueerde wel maand na maand positief, zegt het bedrijf. Kinepolis slaagde er wel in zijn klanten meer te doen betalen. Zowel de opbrengsten per bezoeker uit de ticketverkoop als die uit de verkoop van dranken en snacks stegen.