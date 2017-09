Kinepolis zet voet aan grond in Canada

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Canadese instanties. Die goedkeuring verwacht Kinepolis voor het jaareinde. Landmark Cinemas, met hoofdkantoor in Calgary telt 44 bioscoopcomplexen in het centrum en het westen van Canada. De 44 bioscopen van Landmark Cinemas, goed voor zo'n 55.000 zitplaatsen en 303 zalen, realiseerden in 2016 met 10,2 miljoen bezoekers een omzet van 156,3 miljoen Canadese dollars.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group: "Ik ben bijzonder trots op deze unieke kans om onze activiteit uit te breiden naar een continent dat ons heel wat troeven moet bieden. Landmark Cinemas heeft bovendien met ons gemeen dat zij gepassioneerd zijn door klantbeleving"