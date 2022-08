Kinepolis ziet bioscoopbezoek verder herstellen

In de eerste jaarhelft van 2022 ontving Kinepolis vijf keer meer bezoekers dan in de eerste helft van 2021, of 77,2% van de bezoekers ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Terwijl in het eerste kwartaal in de meeste landen nog Covid-maatregelen golden en de Nederlandse, alsook een deel van de Canadese bioscopen gesloten bleven tot eind januari, waren in het tweede kwartaal alle bioscopen vrij van maatregelen. In de maand juni zorgden ‘Top Gun: Maverick’, ‘Jurassic World Dominion’ en ‘Elvis’ voor een herstel van de bezoekers tot 107,0% ten opzichte van juni 2019.

De gemiddelde verkoop per bezoeker bleef hoog, dankzij een hoge vraag naar beleving en premium producten, wat leidde tot een sneller herstel van de bezoekergerelateerde omzet ten opzichte van de bezoekers. Ook de andere businesslijnen noteerden een vlot herstel, in het bijzonder de business-to-business activiteiten dankzij een belangrijke toename van bedrijfsevenementen.