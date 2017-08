Het is vandaag precies veertig jaar geleden dat Elvis Presley, The King, overleed. Hij was toen 42.

Hoewel hij dus al decennialang dood is, is hij nog lang niet vergeten. Dat de Amerikaanse rock 'n roll-legende nog steeds tot de verbeelding spreekt weet ook zanger en stemmenimitator Steve Ryckier uit Brugge. Hij heeft twee shows met muziek van Elvis en die lokken volle zalen. En de man heeft ook een aantal opmerkelijke memorabilia van The King of Rock & Roll.