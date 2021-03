Kitesurfers profiteren van de wind

Terwijl ze in Roeselare daken moesten herstellen, vlogen ze in Oostende over het water. Kitesurfen is allerminst voor watjes. Bij windstoten tot zo'n negentig kilometer per uur blijven zij niet knus achter hun raam onder een dekentje zitten.

Olympische Spelen

Arne Thiebaut en zijn vrienden trotseerden gisteren de Noordzeegolven in voor hen perfecte omstandigheden. "De Belgische kust is sowieso een goeie locatie. Veel wind in de winter, vrij hoge golven. Je kan soms tot zo'n 150 dagen per jaar kitesurfen", zegt Thomas Declerck. Het ideale kitesurfweer leverde alleszins spectaculaire beelden op.

Beelden die we naar alle waarschijnlijkheid volgende zomer nog meer zullen mogen bewonderen. Kitesurfen is namelijk voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen.