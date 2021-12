Klacht bij Unia tegen partij Ieper2030 wegens racisme

Op haar Facebookpagina gebruikt Ieper2030 het woord 'importcriminelen.'

Jordy Sabels vindt dat woord racistisch en discriminerend. “Woorden zoals importcriminelen gebruiken kan niet voor een politieke lokale partij die zich voordoet als democratisch en beweert het Vlaams Belang losgelaten te hebben," zegt hij.

Eerder liet Nancy Six weten dat ze niet te spreken is over de manier waarop de stad communiceert over de zaak. “Terwijl het stadsbestuur op 23 december op de hoogte werd gebracht, moest ik als gemeenteraadslid de informatie krijgen via buurtbewoners. Vandaag (27 december, red), kwam nog steeds geen formele berichtgeving over de komst van 90 asielzoekers. Misschien zoekt men hierin, als Vredesstad, nogmaals de link met de “mooie” verhalen over de vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar import/export van gelukzoekers/asielzoekers van over gans de wereld, is een ander verhaal naar mijn inziens.”

Bekijk ook: