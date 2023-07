Klacht nadat Dries Van Langenhove pridevlag 'een pedofielenvlag' noemt in Brugge

LGBTQIA+-organisaties çavaria en Casa Rosa hebben een klacht ingediend tegen Dries Van Langenhove. In een video is te zien hoe Van Langenhove een winkel in Brugge binnenstapt en verwijst naar de pridevlag als "een pedofielenvlag".

In de video, gepubliceerd op de internationale dag tegen holebi- en transfobie, stapt Van Langenhove een winkel in Brugge binnen. Buiten aan het winkelpand hangt een pridevlag en dat is duidelijk niet naar de zin van het voormalige Kamerlid voor Vlaams Belang. Hij spreekt de uitbater van de winkel aan een zegt "dat iemand een pedofielenvlag aan de gevel heeft gehangen". Later stapte de uitbater naar de politie.

Van Langenhove was op dat moment in Brugge om actie te voeren tegen een voorleesmoment door een dragqueen in een gespecialiseerde boekenwinkel.

Klacht ingediend

Na de publicatie van de beelden kwamen bij gelijkekansencentrum Unia enkele tientallen meldingen binnen. In samenspraak met çavaria, de koepelorganisatie van LGBTQIA+-organisaties, en regenbooghuis Casa Rosa dient Unia nu een klacht in bij het parket. Ze willen dat het parket onderzoekt of Van Langenhove hiermee aanzet tot discriminatie, haat of geweld.

"Door pedofilie, iets wat de maatschappij veroordeelt, te verbinden met een LGBTQIA+-symbool, zet hij aan tot haat en geweld tegenover onze gemeenschap", zegt Eef Heylighen, woordvoerder van çavaria. "Zulke acties hebben een enorme impact op het welzijn van een volledige groep. Bovendien leert onze ervaring ons spijtig genoeg dat woorden maar al te snel tot daden kunnen leiden."

"Absurd"

Van Langenhove zelf zegt de nieuwe klacht "absurd" te vinden. "De nieuwe vlag die zij hanteren staat niet voor holebi's, maar voor genderideologie en pedofilie", aldus de extreemrechtste activist. "En als er iets is dat ik haat, zijn het pedofielen."