Beuavent en Elicio willen de windmolens plaatsen langs de spoorweg achter bedrijventerrein De Oude Barrière in Diksmuide, ver van alle woningen. Maar dat is toch niet naar de zin van een driehonderdtal buurtbewoners. Ze vinden dat het terrein een belangrijke agrarische, historische en esthetische waarde heeft. Het is nu aan de Stad Diksmuide om te beslissen of ze een positief of negatief advies geeft aan de provincie, die uiteindelijk de definitieve beslissing zal moeten nemen.