Klacht tegen N-VA-kopstuk Sander Loones: natuurgebied moet wijken voor zijn tuin

Er is een klacht ingediend tegen Sander Loones. Het Kamerlid had een gazon en tuinpaviljoen aangelegd aan zijn woning in Koksijde, dat in VEN-gebied ligt. Zo schrijft De Standaard donderdag. Loones reageert scherp: "Het is geen natuurgebied, en dat gras ligt er al decennia."

In 2015 vroeg en verkreeg Loones - volgens de krant - van het gemeentebestuur van Koksijde een vergunning voor de verbouwing van een huis in VEN-gebied. Die aanduiding van Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) staat voor de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen.

Nog volgen de krant kreeg Loones groen licht om een oude villa om te bouwen tot een nieuwbouwwoning, ook al was die villa opgenomen in de gemeentelijke inventaris als 'karaktervol patrimonium'. De verbouwing kreeg een gunstig advies van Natuur en Bos, maar met een reeks voorwaarden zoals geen extra verharding in de tuin. Maar enkele jaren later nivelleerde Loones een deel van het VEN-gebied met duinbeplanting voor de aanleg van een gazon. Een aantal jaren geleden plaatste Loones er nog een tuinpaviljoen op. Een buurtbewoner diende onlangs een klacht in en Loones werd officieel aangeschreven door de politie voor een mogelijke bouwovertreding. De Natuurinspectie start ook eerstdaags een dossier op.

Reactie Loones: "Ik sta hier ferm van te kijken"

Sander Loones reageert verontwaardigd via X, het vroegere Twitter: "Ik blijf normaal ver weg van mediakritiek. Maar vandaag sta ik toch ferm te kijken. Onze tuin is helemaal geen waardevol natuurgebied, zoals De Standaard vandaag schrijft. Het is een grasveld. Dat is het al decennia. Dat was al zo onder de vorige eigenaar en de eigenaar daarvoor, en dat is gewoon nog altijd zo. Gras, toen en nu, zoals elke tuin. Er staat helemaal geen ‘tuinpaviljoen’ zoals De Standaard sfeerscheppend meent te moeten schrijven, maar een serre van 2 op 3 meter. En onze tuin ligt al helemaal niet vol verharding. Er is ook geen sprake van een veroordeling. Er is zelfs nog geen volledige bestuurlijke procedure opgestart. En er is zelfs nog geen volledig dossier. Maar voor De Standaard is er dus wel al reden voor een paginagroot stuk met een gigantische foto. Nu al totaal veroordeeld in de nationale pers."