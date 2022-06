Klacht tegen paardenvissers nadat op hol geslagen paard drie gewonden maakt

De familie die gewond raakte nadat een paard op hol sloeg na de garnaalfeesten, dient klacht in tegen de paardenvissers.

Net na de garnaalfeesten in Oostduinkerke bij Koksijde verwondde een op hol geslagen paard drie mensen. Het incident gebeurde even na zes uur op het binnenplein van het Navigo Nationaal Visserijmuseum.

Volgens getuigen zou iemand het paard hebben opgeschrikt door zijn vingers in de neus van het dier te stoppen. Twee personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Een andere kreeg ter plaatse zorg toegediend. Ze maakten allemaal deel uit van hetzelfde gezin. Een paardenvisser en een brandweervrijwilliger reageerden kordaat en konden het paard bedaren.

Klacht tegen paardenvissers

De familie die gewond raakte, gaat een klacht indienen tegen de paardenvissers. Volgens hen waren de paarden onbewaakt en hadden de paardenvissers teveel gedronken. Maar de orde van de paardenvissers zegt dat dat niet klopt.

"De schuld ligt bij de persoon die zijn vingers in de neus van het paard heeft gestoken. Het paard is geschrokken en zo is het ongeval gebeurd. De paarden worden bewaakt, naast garnaalvissers ook door begeleiders van de gemeente", klinkt het bij Eddy D'Hulster, voorzitter van de Orde van de Paardevisser. Ook het feit dat er teveel gedronken zou zijn klopt volgens hem niet: "Als dat het geval zou zijn, dan zou de politie alcoholtesten hebben afgenomen."

Volgende week vindt er een evaluerend overleg met de paardenvissers plaats. Ook burgemeester Marc Vanden Bussche zal aanwezig zijn. Er zal ook besproken worden hoe zulke voorvallen de volgende keer vermeden kunnen worden.