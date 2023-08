Klachten over zwerfvuil in Oostende: stad houdt opruimactie

Dag in dag uit zijn mensen aan de slag om de stad proper te houden. Maar zeker tijdens de zomer als er heel wat toeristen zijn, blijft er veel afval rondslingeren. Het is soms dweilen met de kraan open. De mensen van onze diensten doen heel hard hun best om de straten overal proper te houden, maar ze zijn hier net gepasseerd en we zien hier alweer een achtergelaten plastic tas op het domein”, duidt waarnemend schepen van Openbaar Domein Charlotte Verkeyn.

De stad zoekt nog extra personeel voor de reinigingsdienst, plaatst extra afvalbakken en blijft ook inzetten op boetes voor vervuilers.