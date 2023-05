Klachten tegen failliete bouwpromotor Sua Casa blijven toenemen: "100.000 euro voorschot voor een betonplaat"

Een jong koppel uit Lichtervelde blijft zelfs achter met enkel en alleen een betonplaat. Een bouwdeskundige kwam vandaag langs om te kijken hoe groot de kans is dat ze nog iets van hun geld terugzien. Maar veel hoop heeft het koppel niet.

Wat er ligt is een betonplaat. Maxim en Lore, elk 23 jaar, betaalden een voorschot van 100.000 euro voor wat hun eerste droomwoning zou moeten worden, in Lichtervelde. In plaats daarvan dienden ze een klacht in tegen hun bouwpromotor Sua Casa uit Roeselare, die vorige maand failliet is verklaard en hen achter laat, met iets meer dan niets.

Vandaag bezoekt een bouwdeskundige in opdracht van een curator nog enkele ruwbouwwoningen van de slachtoffers in de Olmenlaan in Lichtervelde. We mogen hem niet filmen, maar Maxim vertelt wat er gezegd is.

Het regent intussen nog klachten bij politie en parket. Het is nog wachten op het exacte aantal.

