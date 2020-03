Klanten vinden hun weg naar hoevewinkels dankzij Corona

Nu de supermarkten ingrijpende maatregelen nemen om het aantal shoppers te beperken, (her)ontdekken veel mensen hoevewinkels en andere initiatieven dichtbij huis. Onze ploeg ging een kijkje nemen in een hoevewinkel in Ieper.

Bij Hoeve Zuid-Bellegoed in Ieper is het iets drukker dan anders. Nancy en haar man verkopen hier zuivelproducten en aardappelen, en het valt op: de klanten vinden makkelijker de weg naar hun zaak. Vooral producten van eigen makelij zoals aardappelen, eieren, melk, boter, yoghurt en de ambachtelijke dessertjes zijn bijzonder populair. Het is net dat ambachtelijk aspect dat de klanten naar de hoevewinkel lokt. Dat ze op die manier ook lokale handelaars steunen, is mooi meegenomen.

Ook geannuleerde bestellingen

Toch heeft de hele coronacrisis ook nadelen voor Nancy. Alle bestellingen voor ijs of ijstaarten worden bijvoorbeeld een voor een geannuleerd.